Traffico Roma del 08-06-2019 ore 17:00
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ROMA INFOMOBILITÀ SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 16:15 MAVE
TRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DI ROMA, ANCHE IL RACCORDO
ANULARE AL MOMENTORISULTA SCORREVOLE
ANDIAMO SULLE STRADE DEL CENTRO, PRESE D’ASSALTO DAL COLORATO CORTEO DEL
ROMA PRIDE 2019
CIRCA 10 MILA PERSONE E 15 CARRI ALLEGORICI PARTIRANNO DA PIAZZA DELLA
REPUBBLICA PER ARRIVARE IN PIAZZA MADONNA DI LORETO. FINO ALLE 21,30 CIRCA
CHIUSURE AL TRAFFICO LUNGO IL PERCORSO E DEVIAZIONI PER 31 LINEE DI BUS.
FINO ALLE 20 CIRCA, I TRAM DELLA LINEA 3 PROVENIENTI DALLA STAZIONE
TRASTEVERE E GIÀ LIMITATI A PORTA MAGGIORE, SARANNO ULTERIORMENTE LIMITATI
A PORTA SAN PAOLO. RESTERÀ ATTIVO IL SERVIZIO NAVETTA DA PORTA MAGGIORE A
VALLE GIULIA-PIAZZA RISORGIMENTO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE , AL VIA DA OGGI
I LAVORI DI RINNOVO DELA RETE FERROVIARIA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
GLI INTERVENTI PROSEGUIRANNO PER TUTTA L’ESTATE MA CON MODALITÀ DIFFERENTI
A SECONDA DEI PERIODI: DA OGGI E FINO AL 14 LUGLIO TUTTI I FINE SETTIMANA
ECCETO QUELLO DEL 29 E 30 GIUGNO LA CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA TRA
SUBAUGUSTA E ANAGNINA IL SERVIZIO SARA’ REGOLARMENTE IN FUNZIONE TRA
BATTISTINI E SUBAUGUSTA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma