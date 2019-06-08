Traffico Roma del 08-06-2019 ore 18:30
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NOTIZIARIO ROMA SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 18:20 mave
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI IN VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DELLA ZONA
DI MONTE DELL’ARA-VALLE SANTA, SIAMO FUORI DAL RACCORDO ANULARE
TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO VIA IPPOLITO NIEVO: FRA LARGO TOJA
ALESSANDRO E PIAZZA IPPOLITO NIEVO
IN DIREZIONE VIALE DI TRASTEVERE A CAUSA DI ACCERTAMENTI TECNICI SU UN
EDIFICIO PRIVATO
SUL RACCORDO ANULARE TERMINATE LE CODE CAUSATE DA UN INCIDENTE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E CASILINA
SUL RESTO DELLA CITTA’ NON VENGONO SEGNALATE PARTTICOLARE DIFFICOLTA’ , SE
NON QUELLE DOVUTE AL CORTEO DEL ROMA PRIDE
CIRCA10 MILA PERSONE E 15 CARRI ALLEGORICI STANNO SFILANDO PER LE STRADE
DEL CENTRO PER ARRIVARE IN PIAZZA MADONNA DI LORETO. FINO ALLE 21,30 CIRCA
CHIUSURE AL TRAFFICO LUNGO IL PERCORSO E DEVIAZIONI PER 31 LINEE DI BUS.
FINO ALLE 20 CIRCA, I TRAM DELLA LINEA 3 PROVENIENTI DALLA STAZIONE
TRASTEVERE E GIÀ LIMITATI A PORTA MAGGIORE, SARANNO ULTERIORMENTE LIMITATI
A PORTA SAN PAOLO. RESTERÀ ATTIVO IL SERVIZIO NAVETTA DA PORTA MAGGIORE A
VALLE GIULIA-PIAZZA RISORGIMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma