Traffico Roma del 08-06-2019 ore 18:30

NOTIZIARIO ROMA SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 18:20 mave

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI IN VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DELLA ZONA

DI MONTE DELL’ARA-VALLE SANTA, SIAMO FUORI DAL RACCORDO ANULARE

TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO VIA IPPOLITO NIEVO: FRA LARGO TOJA

ALESSANDRO E PIAZZA IPPOLITO NIEVO

IN DIREZIONE VIALE DI TRASTEVERE A CAUSA DI ACCERTAMENTI TECNICI SU UN

EDIFICIO PRIVATO

SUL RACCORDO ANULARE TERMINATE LE CODE CAUSATE DA UN INCIDENTE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E CASILINA

SUL RESTO DELLA CITTA’ NON VENGONO SEGNALATE PARTTICOLARE DIFFICOLTA’ , SE

NON QUELLE DOVUTE AL CORTEO DEL ROMA PRIDE

CIRCA10 MILA PERSONE E 15 CARRI ALLEGORICI STANNO SFILANDO PER LE STRADE

DEL CENTRO PER ARRIVARE IN PIAZZA MADONNA DI LORETO. FINO ALLE 21,30 CIRCA

CHIUSURE AL TRAFFICO LUNGO IL PERCORSO E DEVIAZIONI PER 31 LINEE DI BUS.

FINO ALLE 20 CIRCA, I TRAM DELLA LINEA 3 PROVENIENTI DALLA STAZIONE

TRASTEVERE E GIÀ LIMITATI A PORTA MAGGIORE, SARANNO ULTERIORMENTE LIMITATI

A PORTA SAN PAOLO. RESTERÀ ATTIVO IL SERVIZIO NAVETTA DA PORTA MAGGIORE A

VALLE GIULIA-PIAZZA RISORGIMENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma