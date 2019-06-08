Traffico Roma del 08-06-2019 ore 19:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 19:20 mave
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A SEGUITO DI DUE INCIDENTI E’ AL MOMENTO CHIUSA AL TRAFFICO LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII FRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA TRIONFALE
VERSO VIA PINETA SACCHETTI SI STANNO QUINDI FORMANDO CODE A PARTIRE DALLO
SVINCOLO PER CORSO DI FRANCIA
A TRASTEVERE CHIUSA AL TRAFFICO VIA IPPOLITO NIEVO: FRA LARGO TOJA
ALESSANDRO E PIAZZA IPPOLITO NIEVO IN DIREZIONE VIALE DI TRASTEVERE A CAUSA
DI ACCERTAMENTI TECNICI SU UN EDIFICIO PRIVATO
TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE
INTANTO IN CENTRO E’ QUASI ARRIVATO N PIAZZA MADONNA DI LORETO IL LUNGO E
COLORATO CORTEO DEL ROMA PRIDE
FINO ALLE 21,30 CIRCA CHIUSURE E DEVIAZIONI PER 31 LINEE DI BUS. FINO
ALLE 20 CIRCA, I TRAM DELLA LINEA 3 PROVENIENTI DALLA STAZIONE TRASTEVERE
E GIÀ LIMITATI A PORTA MAGGIORE, SARANNO ULTERIORMENTE LIMITATI A PORTA SAN
PAOLO. RESTERÀ ATTIVO IL SERVIZIO NAVETTA DA PORTA MAGGIORE A VALLE GIULIA-
PIAZZA RISORGIMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma