Traffico Roma del 08-07-2019 ore 08:00
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SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA AL’APPIA
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIAL EST
TRAFFICO IN AUMENTO SU QUEST’ULTIMA CON CODE CHE VANNO DALLA NOMENTANA ALLA
SALARIA DIREZIONE FORO ITALICO E A TRATTI DALLìA24 A VIALE CASTRENSE
DIREZIONE SAN GIOVANNI
INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO
E RALLENTAMENTI SULAL PRINCIPALI STRADE VERSO IL CENTRO
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma