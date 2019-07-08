Traffico Roma del 08-07-2019 ore 08:30
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SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ESTERNA
DALLA RM FIUMICINO ALL A VIA DEL MARE E PIU AVANTI DALL’AS CASILINA ALLA
TIBURTINA
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIAL EST
TRAFFICO IN AUMENTO SU QUEST’ULTIMA CON CODE CHE VANNO DALLA NOMENTANA A
VIALE DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE FORO ITALICO CON UN INCIDENTE DA LARGO
LANCIANI A VIA SALARIA , E A TRATTI FILE DALL’A24 A VIALE CASTRENSE
DIREZIONE SAN GIOVANNI
INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO
E RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE VERSO IL CENTRO, IN PARTICOLARE
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA TRIONFALE IN PROX DI VIA IPOGEO DEGLI
OTTAVI
ALTO INCIDENTE SULLA C. COLOMBO ALL’INTERSEZIONE CON VIA ERMANNO WOLF
FERRARI
FINO AL 6 AGOSTO DALLE 9.30 ALLE 17 IN VIALE VATICANO DA VIA NICOLO’ V A
VIA DI PORTA PERTUSA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI DI SCAVO.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma