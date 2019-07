Traffico Roma del 08-07-2019 ore 09:00

SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ESTERNA

DALLA RM FIUMICINO ALL A VIA DEL MARE E PIU AVANTI DALL’AS CASILINA ALLA

TIBURTINA

MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA

TANGENZIAL EST

TRAFFICO IN AUMENTO SU QUEST’ULTIMA CON CODE CHE VANNO DALLA NOMENTANA A

VIALE DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE FORO ITALICO CON UN INCIDENTE DA LARGO

LANCIANI A VIA SALARIA , E A TRATTI FILE DALL’A24 A VIALE CASTRENSE

DIREZIONE SAN GIOVANNI

INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO

E RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE VERSO IL CENTRO, IN PARTICOLARE

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA TRIONFALE IN PROX DI VIA IPOGEO DEGLI

OTTAVI

ALTO INCIDENTE SULLA C. COLOMBO ALL’INTERSEZIONE CON VIA ERMANNO WOLF

FERRARI

FINO AL 6 AGOSTO DALLE 9.30 ALLE 17 IN VIALE VATICANO DA VIA NICOLO’ V A

VIA DI PORTA PERTUSA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI DI SCAVO.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma