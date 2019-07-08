Traffico Roma del 08-07-2019 ore 10:30
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SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ESTERNA
A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALL’AURELIA, DALLA RM FIUMICINO ALLA VIA DEL
MARE, PIU AVANTI code tra la laurentina e l’ardeatina per incidente
avvenuto sia sulla laurentina sia sull’ardeatina e poi file DALL’AS
CASILINA ALLA TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST
E LUNGO LA COMPLANRE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’
SULLA TANGENZIAL EST CODE CHE VANNO DA via dei monti tiburtini A VIALE
DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE FORO ITALICO CON UN INCIDENTE DA LARGO
LANCIANI A VIA SALARIA , E A TRATTI FILE per traffico DALL’A24 A VIALE
CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI
INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO e
da tor de cenci a viale oceano atlantico
INCOLONNAMENTI SULLA ROMA . FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA
VERSO L’EUR
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA TRIONFALE IN PROX DI VIA IPOGEO DEGLI
OTTAVI
ALTO INCIDENTE SULLA C. COLOMBO ALL’INTERSEZIONE CON VIA ERMANNO WOLF
FERRARI, un altro ancora avvenuto sulla via ostiense all’intersezione con
via monte del finocchop
INFINE OGGI APRE IL CORRIDOIO DELLA MOBLITA’ CHE COLLEGA RAPIDAMENTE LE
ZONE DI LAURENTINA TOR PAGNOTTA CONL’EUR
SONO TRE LE NUOVE LINEE FILOBUS.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma