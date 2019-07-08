Traffico Roma del 08-07-2019 ore 11:30
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SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER INCIDENTE DA TORRENOVA IN ENTRATA AL
RACCORDO
SU QUEST’ULTIMO INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA
ALL’ALTEZZA DELL’APPIA
SSUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO IN CODA DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE EST.
DA OGGI E’ INIZIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO
STRADALE SU VIA LANCIANI. QUESTA VOLTA SARÀ INTERESSATA LA CARREGGIATA DA
LARGO LANCIANI VERSO VIALE XXI APRILE. PERTANTO LE LINEE DI BUS 445, 542 E
544, SARANNO DEVIATE.
ALTRI LAVORI SU VIA COLLATINA, FINO AL 10 LUGLIO LA STRADA SARA’ CHIUSA
DALLE 9.00 ALLE 22.00, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELL’ACQUA VERGINE
NELLE DUE DIREZIONI. DEVIATO IL PERCORSO DELLA LINEA BUS 314.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma