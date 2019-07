Traffico Roma del 08-07-2019 ore 11:30

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER INCIDENTE DA TORRENOVA IN ENTRATA AL

RACCORDO

SU QUEST’ULTIMO INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA

ALL’ALTEZZA DELL’APPIA

SSUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO IN CODA DA PORTONACCIO ALLA

TANGENZIALE EST.

DA OGGI E’ INIZIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO

STRADALE SU VIA LANCIANI. QUESTA VOLTA SARÀ INTERESSATA LA CARREGGIATA DA

LARGO LANCIANI VERSO VIALE XXI APRILE. PERTANTO LE LINEE DI BUS 445, 542 E

544, SARANNO DEVIATE.

ALTRI LAVORI SU VIA COLLATINA, FINO AL 10 LUGLIO LA STRADA SARA’ CHIUSA

DALLE 9.00 ALLE 22.00, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELL’ACQUA VERGINE

NELLE DUE DIREZIONI. DEVIATO IL PERCORSO DELLA LINEA BUS 314.

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma