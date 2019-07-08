Traffico Roma del 08-07-2019 ore 14:30
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SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE CODE DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIA DI
DECIMA VERSO IL CENTRO.
IN CITTA’ POSSIBILI RALLENTAMENTI PER VIA DEI SEMAFORI NON FUNZIONANTI
SULLA C. COLOMBO ALL’INCROCIO CON LA LAURENTINA
E’ INIZIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI SUL MANTO STRADALE SU VIA LANCIANI.
QUESTA VOLTA SARÀ INTERESSATA LA CARREGGIATA DA LARGO LANCIANI VERSO VIALE
XXI APRILE. PERTANTO LE LINEE DI BUS 445, 542 E 544, SARANNO DEVIATE.
DA OGGI I PER LAVORI IN VIA DEI FAGGI, IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 5 E 14,
SARÀ EFFETTUATO CON UNICA LINEA TRANVIARIA DENOMINATA “514” DA “TERMINI” A
“VIALE TOGLIATTI”, E VICEVERSA, SUL NORMALE PERCORSO DELLA LINEA 14. LA
LINEA TRAM 19 SARÀ ATTIVA SOLO NELLA TRATTA PIAZZA RISORGIMENTO – LARGO
PRENESTE. SARÀ ISTITUITA UNA NAVETTA DENOMINATA “519”, TRA LARGO
PRENESTE A PIAZZA DEI GERANI
INFINE OGGI APRE IL CORRIDOIO DELLA MOBLITA’ CHE COLLEGA RAPIDAMENTE LE
ZONE DI LAURENTINA TOR PAGNOTTA CONL’EUR
SONO TRE LE NUOVE LINEE FILOBUS.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma