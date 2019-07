Traffico Roma del 08-07-2019 ore 15:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA

A24.

A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA

TORRENOVA A MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI.

PRUDENZA PER UN INCENDIO SU VIA PONTINA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E IL GRA,

DOVE SONO POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

IN ZONA FIDENE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL VIADOTTO GIUSEPPE SARAGAT

VICINO VIA SAN LEO.

SI RALLENTA ANCHE SU VIA PORTUENSE, IN QUESTO CASO PER LAVORI IN CORSO, TRA

CASETTA MATTEI E CORVIALE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

NEL QUARTIERE NOMENTANO È INIZIATA OGGI UNA NUOVA FASE DI LAVORI IN VIA

RODOLFO LANCIANI PER IL RINNOVO DELL’ASFALTO.

PRUDENZA PER IL DIVIETO DI TRANSITO TRA LARGO RODOLFO LANCIANI E PIAZZA

ORAZIO MARUCCHI VERSO VIA NOMENTANA.

PREVISTE DEVIAZIONI PER I BUS 445, 542 E 544.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma