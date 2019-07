Traffico Roma del 08-07-2019 ore 17:30

sul raccordo anulare rallentamenti in carreggiata esterna tra via pontina

e via appia;

in carreggiata interna, si rallenta tra cassia bis e salaria e proseguendo

da nomentana a prenestina.

code a tratti sulla tangenziale est tra via di tor di quinto e via salaria

in direzione san giovanni

in centro un incidente rallenta il traffico sul lungotevere prati da via

giuseppe gioachino belli a via ulpiano verso san pietro.

sulla via aurelia a causa del restringimento della sede stradale segnaliamo

code tra via aurelia antica e via gregorio xi in direzione raccordo anulare

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma