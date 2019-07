Traffico Roma del 08-07-2019 ore 18:30

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER

INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA;

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA A VIA TUSCOLANA.

A MONTESACRO PER UN INCIDENTE SI è RESA NECESSARIA LA CHIUSURA AL TRAFFICO

DI Via Roberto Bracco ALL’Altezza DI Via Niccodemi

in direzione Bufalotta; UN mezzo AMA è FERMO al centro della carreggiata.

A SAN LORENZO possibili difficoltà di circolazione PER UN ALTRO INCIDENTE

IN Via dei Ramni AL BIVIO CON Via dei Marrucini.

CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE

DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DI VIA SALARIA; PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE

EST CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E SU VIALE

CASTRENSE.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA ROMA-FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON AL RACCORDO

ANULARE VERSO FIUMICIINO.

CODE A TRATTI SULLA VIA C. COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE

IN DIREZIONE OSTIA.

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA PONTINA CON CODE A TRATTI, MA IN DIREZIONE

DEL CENTRO CITTà, DA SPINACETO AL RACCORDO ANULARE.

———————–

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma