Traffico Roma del 08-07-2019 ore 19:30

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER

TRAFFICO DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA;

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO A VIA

TUSCOLANA.

A MONTESACRO PER UN INCIDENTE è ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO Via Roberto

Bracco ALL’Altezza DI Via Niccodemi in direzione Bufalotta.

AL NUOVO SALARIO SERPENTARA SUL Viadotto Giovanni Gronchi possibili

difficoltà di circolazione PER UN ALTRO incidente ALL’ALTEZZA DI Via delle

Vigne Nuove in direzione Bufalotta.

INCIDENTE ANCHE A SAN GIOVANNI: POSSIBILI DISAGI SU Via della Navicella AL

BIVIO CON Via Druso.

A SAN LORENZO possibili difficoltà di circolazione PER UN INCIDENTE IN Via

dei Ramni AL BIVIO CON Via dei Marrucini.

AL PORTUENSE POSSIBILI DISAGI PROPRIO SU Viale dei Colli Portuensi

ALL’ALTEZZA DI Piazzale Eugenio Morelli: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI

UN INCIDENTE.

CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE

DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DI VIA SALARIA; PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE

EST CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA; CODE ANCHE SU

VIALE CASTRENSE.

CODE A TRATTI SULLA VIA C. COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA

IN DIREZIONE OSTIA.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma