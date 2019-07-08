Traffico Roma del 08-07-2019 ore 20:00
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SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER
TRAFFICO DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA.
A MONTESACRO PER UN INCIDENTE è ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO Via Roberto
Bracco ALL’Altezza DI Via Niccodemi in direzione Bufalotta.
AL NUOVO SALARIO SERPENTARA SUL Viadotto Giovanni Gronchi possibili
difficoltà di circolazione PER UN ALTRO incidente ALL’ALTEZZA DI Via delle
Vigne Nuove in direzione Bufalotta.
INCIDENTE ANCHE A SAN GIOVANNI: POSSIBILI DISAGI SU Via della Navicella AL
BIVIO CON Via Druso.
A SAN LORENZO possibili difficoltà di circolazione PER UN INCIDENTE IN Via
dei Ramni AL BIVIO CON Via dei Marrucini.
AL PORTUENSE POSSIBILI DISAGI PROPRIO SU Viale dei Colli Portuensi
ALL’ALTEZZA DI Piazzale Eugenio Morelli: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI
UN INCIDENTE.
CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE
DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DI VIA SALARIA; PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE
EST CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA; CODE ANCHE SU
VIALE CASTRENSE.
CODE A TRATTI SULLA VIA C. COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA
IN DIREZIONE OSTIA.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma