Traffico Roma del 08-07-2020 ore 07:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto rallentamenti per traffico intenso sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo si rallenta sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina Appia intenso il traffico anche sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est lavori di ripristino del manto stradale in Piazza Venezia e Piazza di San Marco disciplina provvisoria di traffico prestare attenzione alla segnaletica manifestazione questa mattina dalle 9 alle 11 in piazza Cavour per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ora è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

