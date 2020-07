Traffico Roma del 08-07-2020 ore 11:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto code per traffico intenso sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est incolonnamenti anche sulla tangenziale Tra via Tiburtina è l’uscita per A24 ed ancora tra San Lorenzo viale Castrense verso San Giovanni coda per traffico sulla via Cassia tra il raccordo è via dei due punti nelle due direzioni tempo chiusura per lavori di via Aldo Manuzio 3 Lungotevere Testaccio e via Franklin in direzione di via zabaglia lavori in corso anche sulla via Ardeatina con code tra via di torricola il raccordo nei due sensi di marcia proseguono i lavori sulla via del mare con code tra via di Acilia e via di Malafede in direzione di Roma ed è ancora tra via di Mezzocammino in via di Malafede verso Ostia in pieno svolgimento di una manifestazione in piazza di Monte citorio termine previsto per le 13 in programma lavori notturni nella galleria Giovanni XXIII tunnel chiuso a partire dalle 22 di questa seradella Pineta Sacchetti via del Foro Italico in direzione della via Salaria riapertura prevista per le 6 di domattina per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma verde.it bene la Patrizia Ferrara per ore tutto Grazie per l’attenzione a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma