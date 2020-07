Traffico Roma del 08-07-2020 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane per traffico intenso sulla tangenziale est tra via Tiburtina e l’uscita per la A24 in direzione San Giovanni con tratti anche sulla via Cassia tra il raccordo è via dei due punti nelle due direzioni temporanea chiusura per lavori di via Aldo Manuzio 3 Lungotevere Testaccio e via Franklin in direzione di via Paglia lavori di ripristino del manto stradale in Piazza Venezia e Piazza di San Marco disciplina provvisoria di traffico con divieti di transito e sosta prestare attenzione alla segnaletica lavori anche sulla via Ardeatina con code tra via di torricola il raccordo nelle due direzioni proseguono i lavori sulla via del mare con code tra via Di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia e traal Bernocchi via di Malafede in direzione di Roma in pieno svolgimento una manifestazione in Piazza di Montecitorio termine previsto per le 13 in programma lavori notturni nella galleria Giovanni XXIII tunnel chiuso a partire dalle 22 di questa sera tra via della Pineta Sacchetti via del Foro Italico in direzione della via Salaria riapertura prevista per le 6 di domattina per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma