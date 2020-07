Traffico Roma del 08-07-2020 ore 13:30

Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione studio Daniele guerrisi sulla tangenziale verso San Giovanni code per traffico intenso dalla Tiburtina Silone rampa di ingresso per Roma L’Aquila a Testaccio sempre chiuso per lavori via Aldo Manunzio tra Lungotevere Testaccio via Beniamino Franklin in direzione di via Nicola zabaglia lavori in corso anche sulla via Ardeatina code tra via di torricola di raccordo nelle due direzioni di marcia e proseguono i lavori sulla via del mare all’altezza di via di Malafede lunghe code a partire da via di Acilia verso Roma ma soprattutto da via di Mezzocammino verso Ostia code conseguenti sulla carreggiata esterna del raccordo a partire dalla Roma Fiumicino per le difficoltà di immissione proprio sulla via del mare per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

