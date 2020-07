Traffico Roma del 08-07-2020 ore 15:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati dalle redazione in studio Daniele guerrisi sulla tangenziale verso San Giovanni code per il traffico intenso altezza della rampa di ingresso per la 24 Roma L’Aquila sulla stessa A24 lungo il percorso Urbano code da Portonaccio la tangenziale in direzione del centro a Testaccio sempre chiusa per lavori via Aldo Manunzio Lungotevere Testaccio via Beniamino Franklin in direzione di via Nicola zabaglia Fino alle 17:30 manifestazione Largo Bernardino da Feltre nei pressi del Ministero dell’Istruzione possibili rallentamenti su Viale Trastevere lavori in corso sulla via Ardeatina code tra via di torricola di raccordo nelle due direzioni e proseguono i lavori anche sulla via del mare all’altezza di via di Malafede code partire da via di Acilia verso Roma ma soprattutto da via di Mezzocammino verso Ostia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

