Traffico Roma del 08-07-2020 ore 16:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sulla tangenziale verso San Giovanni code per traffico intenso dell’argo Lanciani alla rampa di ingresso per la Roma L’Aquila a Testaccio sempre per lavori via Aldo Manunzio tra Lungotevere Testaccio via Beniamino Franklin in direzione di via Nicola zabaglia Fino alle 17:30 manifestazione in largo Bernardino da Feltre nei pressi del Ministero dell’Istruzione possibili rallentamenti in particolare su Viale Trastevere a Roma Sud sulla via Tuscolana rallentamenti per incidente altezza via Anagnina verso il centro città lavori in corso sulla via Ardeatina code tra via di torricola e di raccordo nelle due direzioni e anche questa notte in programma lavori di manutenzione nella galleria Giovanni XXIII quindi tunnel chiuso partire dalle 22prendere da via della Pineta Sacchetti fino a via del Foro Italico verso la via Salaria la riapertura domattina alle 6 infine sulla metro C fino al 12 di luglio cantiere serale per allungare la linea fino al Colosseo dalle 21 Dunque bus navetta al posto dei treni tra San Giovanni e Malatesta servizio regolare Ovviamente tra Malatesta e Pantano per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it

