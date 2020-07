Traffico Roma del 08-07-2020 ore 18:00

Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sulla tangenziale verso San Giovanni code per il traffico intenso da Largo Lanciani fino alla rampa di ingresso per la Roma la manifestazione in largo Bernardino da Feltre nei pressi del Ministero dell’Istruzione possibili rallentamenti in particolare su Viale Trastevere a Roma Sud lavori in corso sulla via Ardeatina via di torricola del raccordo nelle due direzioni proprio sul raccordo in carreggiata esterna abbiamo code dalla via del Mare sino alla diramazione di Roma Sud incolonnamenti a tratti anche in carreggiata interna dalla lontana alla Prenestina restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche a oltre che sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 è tutto più tardi un servizio a cura della c e della locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma