Traffico Roma del 08-07-2020 ore 18:30

Luceverde Roma per ritrovati all’ascolto e studio Daniele guerrisi sulla tangenziale verso San Giovanni solite cose per il traffico da Largo Lanciani alla rampa di ingresso per la Roma L’Aquila possibili difficoltà di circolazione sulla Nomentana all’altezza di via Generale Roberto Bencivenga a causa di un incidente chiusa la corsia riservata ai mezzi pubblici Inoltre aperta al traffico privato la corsia preferenziale nel tratto da via di Val Brembana a via Generale Bencivenga in direzione di Corso Sempione in zona Borgata Finocchio code per incidente sulla Casilina in prossimità di via letoianni a Roma Sud incidente in via occorsio all’altezza della via Tuscolana chiuso lo svincolo che mette proprio sulla via Tuscolana in direzione raccordo lavori in corso sulla via Ardeatina code tra via di torricola del raccordo nelle due direzioni è proprio sul raccordo in carreggiata esterna Ci sono code dalla via Pontina alla diramazione di Roma Sud incolonnamenti anche in interna dalla Nomentana alla Prenestina e per i dettagli di queste altre notepotete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

