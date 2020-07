Traffico Roma del 08-07-2020 ore 20:00

Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione a Roma Nord sulla Cassia coda all’altezza di via di Grottarossa a partire dal raccordo verso il centro è da via dei Due Ponti Verso il raccordo seguendo in uscita dalla città incolonnamenti anche dalla Giustiniana verso la Storta su percorso Urbano dell’a24 la Roma L’Aquila code per incidente da via Filippo Fiorentini sino a Tor Cervara verso raccordo possibili difficoltà di circolazione anche qui per un incidente sulla Nomentana all’altezza di via Generale Roberto Bencivenga lavori in corso sulla via Ardeatina code tra via di torricola di raccordo nelle due direzioni lavori di manutenzione nella galleria Giovanni XXIII tunnel ha chiuso anche questa sera a partire dalle 22 a scendere da via della Pineta Sacchetti fino a via del Foro Italico verso Salaria la riapertura domattina alle 6 andiamo sul raccordo in carreggiata esterna e rallentamenti a tratti dalla Pontina a Laurentina traffico rallentato anche in carreggiata interna dalla Romastamattina al bivio per la Roma la quella per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it e con questo per oggi è tutto da Daniele Guerrini Buon proseguimento di serata o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma