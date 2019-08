Traffico Roma del 08-08-2019 ore 09:00

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE.

TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

BREVI RALLENTAMENTI, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E

LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.

CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE

SALARIA.

SONO INIZIATI QUESTA SETTIMANA I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO

SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:

TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA.

TRASPORTO PUBBLICO:

LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È INTERROTTA PER LAVORI, TRA LE STAZIONI

DI ANAGNINA E TERMINI NELLE DUE DIREZIONI.

NELLA TRATTA INTEROTTA IL COLLEGAMENTO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS. PER

AGEVOLARE IL TRAFFICO CITTADINO, I VARCHI DEGLI ACCESSI ALLA ZTL DEL

TRIDENTE SONO APERTI FINO AL 25 AGOSTO.

PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI

SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ITUNES

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma