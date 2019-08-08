Traffico Roma del 08-08-2019 ore 09:30
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NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO IN QUESTE ORE.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA
TRA LE USCITE ANAGNINA E ARDEATINA IN DIREZIONE AURELIA.
QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA APPIA NUOVA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN
USCITA DAL CENTRO CITTÀ. TRA VIA ANNIA REGILLA E VIA AL QUARTO MIGLIO.
INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO, CI SONO CODE TRA VIA CARLO LEVI E VIALE
DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DELL’EUR.
PER TRAFFICO E LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA VIA ARDEATINA NELLE DUE
DIREZIONI TRA VIA DI TORRICOLA E IL RACCORDO
NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA CHIUSA A SCENDERE, OVVEROSIA A PARTIRE DA
VIA DELLA PINETA SACCCHETTI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
CHIUSI NATURALMENTE TUTTI GLI ACCESSI, VALE A DIRE QUELLI DI VIA DELLA
PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE E DI VIA MARIO
FANI. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI NELLA ZONA DI MONTE MARIO.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA.
IL SERVIZIO È INTERROTTO, TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI NELLE DUE
DIREZIONI.
IL COLLEGAMENTO TRA TERMINI E ANAGNINA È GARANTITO DA AUTOBUS SOSTITUTIVI
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma