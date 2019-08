Traffico Roma del 08-08-2019 ore 10:00

NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO IN QUESTE ORE.

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA

TRA LE USCITE ANAGNINA E ARDEATINA IN DIREZIONE AURELIA.

QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA APPIA NUOVA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN

USCITA DAL CENTRO CITTÀ. TRA VIA ANNIA REGILLA E VIA AL QUARTO MIGLIO.

INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO, CI SONO CODE TRA VIA CARLO LEVI E VIALE

DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DELL’EUR.

PER TRAFFICO E LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA VIA ARDEATINA NELLE DUE

DIREZIONI TRA VIA DI TORRICOLA E IL RACCORDO

NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA CHIUSA A SCENDERE, OVVEROSIA A PARTIRE DA

VIA DELLA PINETA SACCCHETTI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

CHIUSI NATURALMENTE TUTTI GLI ACCESSI, VALE A DIRE QUELLI DI VIA DELLA

PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE E DI VIA MARIO

FANI. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI NELLA ZONA DI MONTE MARIO.

PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA.

IL SERVIZIO È INTERROTTO, TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI NELLE DUE

DIREZIONI.

IL COLLEGAMENTO TRA TERMINI E ANAGNINA È GARANTITO DA AUTOBUS SOSTITUTIVI

———————–

AUTORE: STEFANO BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma