Traffico Roma del 08-08-2019 ore 10:30

INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI

VALLERANO IN DIREZIONE DI TRIGORIA.

PER TRAFFICO E LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA VIA ARDEATINA DAL RACCORDO A

VIA DEL CASALE DELLE CORNACCHIOLE IN DIREZIONE CENTRO

INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA PER LAVORI DI PULITURA TRA SPINACETO E VIA

DI PRATICA VERSO LATINA.

TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE.

NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA CHIUSA A PARTIRE DA VIA DELLA PINETA

SACCCHETTI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

CHIUSI NATURALMENTE TUTTI GLI ACCESSI, VALE A DIRE QUELLI DI VIA DELLA

PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE E DI VIA MARIO

FANI. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI NELLA ZONA DI MONTE MARIO.

TRASPORTO PUBBLICO:

LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È INTERROTTA PER LAVORI, TRA LE STAZIONI

DI ANAGNINA E TERMINI NELLE DUE DIREZIONI.

NELLA TRATTA INTEROTTA IL COLLEGAMENTO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS. PER

AGEVOLARE IL TRAFFICO CITTADINO, I VARCHI DEGLI ACCESSI ALLA ZTL DEL

TRIDENTE SONO APERTI FINO AL 25 AGOSTO.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma