Traffico Roma del 08-08-2019 ore 10:30
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INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI
VALLERANO IN DIREZIONE DI TRIGORIA.
PER TRAFFICO E LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA VIA ARDEATINA DAL RACCORDO A
VIA DEL CASALE DELLE CORNACCHIOLE IN DIREZIONE CENTRO
INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA PER LAVORI DI PULITURA TRA SPINACETO E VIA
DI PRATICA VERSO LATINA.
TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE.
NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA CHIUSA A PARTIRE DA VIA DELLA PINETA
SACCCHETTI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
CHIUSI NATURALMENTE TUTTI GLI ACCESSI, VALE A DIRE QUELLI DI VIA DELLA
PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE E DI VIA MARIO
FANI. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI NELLA ZONA DI MONTE MARIO.
TRASPORTO PUBBLICO:
LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È INTERROTTA PER LAVORI, TRA LE STAZIONI
DI ANAGNINA E TERMINI NELLE DUE DIREZIONI.
NELLA TRATTA INTEROTTA IL COLLEGAMENTO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS. PER
AGEVOLARE IL TRAFFICO CITTADINO, I VARCHI DEGLI ACCESSI ALLA ZTL DEL
TRIDENTE SONO APERTI FINO AL 25 AGOSTO.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma