Traffico Roma del 08-08-2019 ore 11:30
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RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E VIA CASTIGLION
FIORENTINO IN DIREZIONE RACCORDO.
INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI
VALLERANO IN DIREZIONE DI TRIGORIA.
PER TRAFFICO E LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA VIA ARDEATINA DAL RACCORDO A
VIA DEL CASALE DELLE CORNACCHIOLE IN DIREZIONE CENTRO
INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA PER LAVORI DI PULITURA TRA SPINACETO E VIA
DI PRATICA VERSO LATINA.
TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE.
CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE
SALARIA.
SONO INIZIATI QUESTA SETTIMANA I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO
SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA.
TRASPORTO PUBBLICO:
LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È INTERROTTA PER LAVORI, TRA LE STAZIONI
DI ANAGNINA E TERMINI NELLE DUE DIREZIONI.
NELLA TRATTA INTEROTTA IL COLLEGAMENTO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS. PER
AGEVOLARE IL TRAFFICO CITTADINO, I VARCHI DEGLI ACCESSI ALLA ZTL DEL
TRIDENTE SONO APERTI FINO AL 25 AGOSTO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma