Traffico Roma del 08-08-2019 ore 12:30
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RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E VIA CASTIGLION
FIORENTINO IN DIREZIONE RACCORDO.
PER TRAFFICO E LAVORI RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA DAL VIA DEL CASALE
DELLE CORNACCHIOLE A VIA DI TORRICOLA IN DIREZIONE CENTRO
INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA PER LAVORI DI PULITURA TRA CASTEL DI
DECIMA E VIA DI PRATICA VERSO LATINA.
TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE.
CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE
SALARIA.
SONO INIZIATI QUESTA SETTIMANA I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO
SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA.
TRASPORTO PUBBLICO:
LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È INTERROTTA PER LAVORI, TRA LE STAZIONI
DI ANAGNINA E TERMINI NELLE DUE DIREZIONI.
NELLA TRATTA INTEROTTA IL COLLEGAMENTO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS. PER
AGEVOLARE IL TRAFFICO CITTADINO, I VARCHI DEGLI ACCESSI ALLA ZTL DEL
TRIDENTE SONO APERTI FINO AL 25 AGOSTO.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma