Traffico Roma del 08-08-2019 ore 14:30

SULLA VIA PONTINA PER LAVORI SI RALLENTA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI

PRATICA VERSO LATINA., DA POCO SI STANNO FORMANDO CODE ANCHE SULLA

CARREGGIATA OPPOSTA , DIREZIONE ROMA, ALL’ALTEZZA DI SPINACETO



RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA IN IN USCIRA DALLA

CITTA’ TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VILLA SPADA

REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULE RESTO DELLA CAPITALE

CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE

SALARIA.

SONO INIZIATI QUESTA SETTIMANA I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO

SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:

TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

