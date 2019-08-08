Traffico Roma del 08-08-2019 ore 14:30
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SULLA VIA PONTINA PER LAVORI SI RALLENTA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI
PRATICA VERSO LATINA., DA POCO SI STANNO FORMANDO CODE ANCHE SULLA
CARREGGIATA OPPOSTA , DIREZIONE ROMA, ALL’ALTEZZA DI SPINACETO
RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA IN IN USCIRA DALLA
CITTA’ TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VILLA SPADA
REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULE RESTO DELLA CAPITALE
CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE
SALARIA.
SONO INIZIATI QUESTA SETTIMANA I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO
SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma