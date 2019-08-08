Traffico Roma del 08-08-2019 ore 17:00
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CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI IN
AVVICINAMENTO AL BIVIO PER LA A24
ALTRO INCIDENTE IN PIAZZA RISORGIMENTO IN PROSSIMITÀ DI VIA OTTAVIANO,
INEVITABILI I RALLENTAMENTI
NORMALIZZATO INVECE IL TRAFFICO SULLA VIA SALARIA IN USCITA DALLA CAPITALE
ENTRIAMO ORA SUL RACCORDO ANULARE , DOVE PER TRAFFICO SI STANNO FORMANDO
CODE TRA LA TIBURTINA E LA PRENESTINA , SIAMO IN CARREGGIATA INTERNE
ANCORA CODE POI SULLA VIA PONTINA , CODE NELLE DUE DIREZIONI DOVUTE AI
LAVORI IN CORSO TRA SPINACETO E IL BIVIO PER PRATICADI MARE
SONO INIZIATI QUESTA SETTIMANA I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO
SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma