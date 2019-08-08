Traffico Roma del 08-08-2019 ore 17:30
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SULLA VIA PONTINA TERMINATE LE CODE IN DIREZIONE DI ROMA, RESTANO INVECE
SULLA CARREGGIATA PER LATINA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA
AUTO IN FILA IN USCITA DA ROMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E
TOR CERVARA.
AUMENTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE , DOVE PER TRAFFICO SI STANNO
FORMANDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA ROMANINA
SONO INIZIATI QUESTA SETTIMANA I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO
SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma