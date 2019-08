Traffico Roma del 08-08-2019 ore 18:30

AUMENTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE , SOPRATTUTTO SULLA CARREGGIATA

ESTERNA DOVE SI STA IN FILA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN

CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA ROMANINA

MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE TRA LA

CENTRALE DEL LATTE E LA CASILINA

SULLA VIA PONTINA AUTO IN FILA IN DIREZIONE LATINA TRA IL RACCORDO ANULARE

E CASTEL DI DECIMA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER ENTRARE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL

RACCORSO ANULARE A PARTIRE DA TOR CERVARA

ANCHE QUESTA NOTTE DALLE 22 ALLE 6 SARANNO CHIUSI I SOTTOVIA IGNAZIO

GUIDI E CORSO D’ITALIA NONCHÉ VIALE DEL MURO TORTO DIREZIONE PIAZZA FIUME

SULLA METRO A PER LAVORI TRENI FERMI FINO AL 13 AGOSTO NELLA TRATTA TERMINI-

ANAGNINA. IL SERVIZIO E’ COMUNQUE GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI



