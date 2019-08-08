Traffico Roma del 08-08-2019 ore 19:00
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AUMENTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE , SOPRATTUTTO SULLA CARREGGIATA
ESTERNA DOVE SI STA IN FILA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA ROMANINA
MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE TRA LA
CENTRALE DEL LATTE E LA CASILINA
SULLA VIA PONTINA AUTO IN FILA IN DIREZIONE LATINA TRA IL RACCORDO ANULARE
E CASTEL DI DECIMA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER ENTRARE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL
RACCORSO ANULARE A PARTIRE DA TOR CERVARA
ANCHE QUESTA NOTTE DALLE 22 ALLE 6 SARANNO CHIUSI I SOTTOVIA IGNAZIO
GUIDI E CORSO D’ITALIA NONCHÉ VIALE DEL MURO TORTO DIREZIONE PIAZZA FIUME
SULLA METRO A PER LAVORI TRENI FERMI FINO AL 13 AGOSTO NELLA TRATTA TERMINI-
ANAGNINA. IL SERVIZIO E’ COMUNQUE GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma