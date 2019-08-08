Traffico Roma del 08-08-2019 ore 19:30
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NORMALIZZATO IL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA , PER TUTTO IL POMERIGGIO
INTERESSATA DA RALLENTAMENTI E CODE
MIGLIORA LA SITUAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE , DOVE LA CIRCOLAZIONE SI
E’ QUASI DEL TUTTO NORMALIZZATA , SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO
RESIDUI RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA
A FIDENE , CODE PER INCIDENTE IN VIA ALTAGNANA IN DIREZIONE DEL VIADOTTO
SARAGAT
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE IN USCITA DA ROMA A
PARTIRE DA TOR CERVARA
ANCHE QUESTA NOTTE DALLE 22 ALLE 6 SARANNO CHIUSI I SOTTOVIA IGNAZIO
GUIDI E CORSO D’ITALIA NONCHÉ VIALE DEL MURO TORTO DIREZIONE PIAZZA FIUME
AL FLAMINIO PER UN ALBERO PERICOLANTE IN VIALE PINTURICCHIO, IL SERVIZIO
DEL TRAM 2 MANCINI – FLAMINIO E’ SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS SULL’INTERO
PERCORSO
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma