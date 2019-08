Traffico Roma del 08-08-2019 ore 20:00

NORMALIZZATO IL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA , PER TUTTO IL POMERIGGIO

INTERESSATA DA RALLENTAMENTI E CODE

MIGLIORA LA SITUAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE , DOVE LA CIRCOLAZIONE SI

E’ QUASI DEL TUTTO NORMALIZZATA , SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO

RESIDUI RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA

A FIDENE , CODE PER INCIDENTE IN VIA ALTAGNANA IN DIREZIONE DEL VIADOTTO

SARAGAT

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE IN USCITA DA ROMA A

PARTIRE DA TOR CERVARA

ANCHE QUESTA NOTTE DALLE 22 ALLE 6 SARANNO CHIUSI I SOTTOVIA IGNAZIO

GUIDI E CORSO D’ITALIA NONCHÉ VIALE DEL MURO TORTO DIREZIONE PIAZZA FIUME

AL FLAMINIO PER UN ALBERO PERICOLANTE IN VIALE PINTURICCHIO, IL SERVIZIO

DEL TRAM 2 MANCINI – FLAMINIO E’ SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS SULL’INTERO

PERCORSO

AUTORE: MASSIMO VESCHI

