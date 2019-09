Traffico Roma del 08-09-2019 ore 07:30

CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.

AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA

GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.

ALLE PORTE DI ROMA EST, NELLA ZONA DI TORRE ANGELA è SEGNALATO UN INCIDENTE

SULLA Via Prenestina aLTEZZA Via di Torrenova: RACCOMANDIAMO LE DOVUTE

ATTENZIONI NELLA GUIDA.

IN TEMA DI TRASPORTO FERROVIARIO, ANCHE OGGI LA circolazione resterà

interrotta tra le stazioni di Roma Tuscolana e Roma Ostiense.

DI CONSEGUENZA MODIFICATA LA circolazione dei treni sulle linee:

FL1 Orte-Roma-Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma Tiburtina-Cesano–Viterbo, FL5

Roma Termini–Civitavecchia.

La tratta interrotta è cOMUNQUE Collegata dalla Metropolitana di Roma, ED

è, QUINDI, possibile accedere alle linee metro A e B con il titolo di

viaggio di Trenitalia.

INTERROTTO ANCHE IL LEONARDO EXPRESS, CHE COLLEGA DIRETTAMENTE LA STAZIONE

DI ROMA TERMINI CON L’AEROPORTO DI FIUMICINO, SOSTITUITO INTERAMENTE DA

AUTOBUS.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

