Traffico Roma del 08-09-2019 ore 08:30

CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA

CAPITALE.

UNICA SEGNALAZIONE DI RILIEVO ALLE PORTE DI ROMA EST, NELLA ZONA DI TORRE

ANGELA è SEGNALATO UN INCIDENTE SULLA Via Prenestina aLTEZZA Via di

Torrenova: INEVITABILI I RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SU VIA DI TORRENOVA

IN DIREZIONE DELL’ACQUA VERGINE.

IN PROGRAMMA Alle 10:00 tra piazzale di Porta San Paolo e via del Campo

Boario la cerimonia commemorativa in occasione del 76° anniversario della

difesa di Roma: prevista la partecipazione del Presidente della Repubblica

e di numerose autorità. Dalle 9:45 alle 11:00 circa possibili brevi stop o

deviazioni per le linee BUS DI ZONA.

IN TEMA DI TRASPORTO FERROVIARIO, ANCHE OGGI LA circolazione resterà

interrotta tra le stazioni di Roma Tuscolana e Roma Ostiense PER LAVORI

ALL’INFRASTRUTTURA

DI CONSEGUENZA MODIFICATA LA circolazione dei treni sulle linee:

FL1 Orte-Roma-Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma Tiburtina-Cesano–Viterbo, FL5

Roma Termini–Civitavecchia.

La tratta interrotta è cOMUNQUE Collegata dalla Metropolitana di Roma, ED

è, QUINDI, possibile accedere alle linee metro A e B con il titolo di

viaggio di Trenitalia.

INTERROTTO ANCHE IL LEONARDO EXPRESS, CHE COLLEGA DIRETTAMENTE LA STAZIONE

DI ROMA TERMINI CON L’AEROPORTO DI FIUMICINO, SOSTITUITO INTERAMENTE DA

AUTOBUS.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma