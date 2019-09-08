Traffico Roma del 08-09-2019 ore 11:30
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TRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
ANCHE OGGI LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA RESTERÀ INTERROTTA TRA LE STAZIONI
DI ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA. MODIFICATA
LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLE LINEE FL1, FL3 ED FL5.
LA TRATTA INTERROTTA È COMUNQUE COLLEGATA DALLA METROPOLITANA DI ROMA, ED
È, QUINDI, POSSIBILE ACCEDERE ALLE LINEE METRO A E B CON IL TITOLO DI
VIAGGIO DI TRENITALIA.
INTERROTTO ANCHE IL LEONARDO EXPRESS TRA LA STAZIONE DI ROMA TERMINI E
L’AEROPORTO DI FIUMICINO, SOSTITUITO INTERAMENTE DA AUTOBUS.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma