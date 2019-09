Traffico Roma del 08-09-2019 ore 12:30

circolazione scorrevole sulle principali arterie stradali della capitale,

unica segnalazione di rilievo sulla Via Casilina, dove è avvenuto un

incidente all’Altezza di Via Romolo Balzani, ci troviamo al prenestino-

labicano: inevitabili i rallentamenti.

anche oggi circolazione FERROVIARIA interrotta tra le stazioni di Roma

Tuscolana e Roma Ostiense PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA. MODIFICATA LA

circolazione dei treni sulle linee FL1, FL3 ED FL5.

La tratta interrotta è cOMUNQUE Collegata dalla Metropolitana di Roma, ED

è, QUINDI, possibile accedere alle linee metro A e B con il titolo di

viaggio di Trenitalia.

INTERROTTO ANCHE IL LEONARDO EXPRESS TRA LA STAZIONE DI ROMA TERMINI E

L’AEROPORTO DI FIUMICINO, SOSTITUITO INTERAMENTE DA AUTOBUS.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma