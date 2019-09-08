Traffico Roma del 08-09-2019 ore 13:30
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TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE, UNICA
SEGNALAZIONE AL PRENESTINO-LABICANO, È AVVENUTO INFATTI UN INCIDENTE SULLA
VIA CASILINA, ALL’ALTEZZA DI VIA ROMOLO BALZANI, PER QUESTO CI SONO
RALLENTAMENTI.
NEI PRESSI DEL CIRCO MASSIMO CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI PER LAVORI
INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO:
ANCHE OGGI LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ROMA
TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA; DI CONSEGUENZA,
MODIFICATA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLE LINEE FL1, FL3 ED FL5.
LA TRATTA INTERROTTA È COMUNQUE COLLEGATA DALLA METROPOLITANA DI ROMA, ED
È, QUINDI, POSSIBILE ACCEDERE ALLE LINEE METRO A E B CON IL TITOLO DI
VIAGGIO DI TRENITALIA.
INTERROTTO ANCHE IL LEONARDO EXPRESS TRA LA STAZIONE DI ROMA TERMINI E
L’AEROPORTO DI FIUMICINO, SOSTITUITO INTERAMENTE DA AUTOBUS.
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È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma