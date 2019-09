Traffico Roma del 08-09-2019 ore 16:30

IN APERTURA NEI PRESSI DELLA TOMBA DI NERONE, SEGNALIAMO UN INCIDENTE GRAVE

IN VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA, E, PER QUESTO CI SONO

RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

TRAFFICO INVECE SCORREVOLE SULLE ALTRE STRADE DELLA CAPITALE

NEI PRESSI DEL CIRCO MASSIMO CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI PER LAVORI

ALTRA CHIUSURA A CASTELVERDE VIA POLENSE DEL TUTTO INTERROTTA TRA VIA

CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA A CAUSA DI UNA FRANA

INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO:

ANCHE OGGI LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ROMA

TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA;

DI CONSEGUENZA, MODIFICATA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLE LINEE FL1, FL3

ED FL5.

LA TRATTA INTERROTTA È COMUNQUE COLLEGATA DALLA METROPOLITANA DI ROMA, ED

È, QUINDI, POSSIBILE ACCEDERE ALLE LINEE METRO A E B CON IL TITOLO DI

VIAGGIO DI TRENITALIA.

SERVIZIO SOSPESO ANCHE PER IL LEONARDO EXPRESS TRA LA STAZIONE DI ROMA

TERMINI E L’AEROPORTO DI FIUMICINO, SOSTITUITO INTERAMENTE DA AUTOBUS.

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma