Traffico Roma del 08-09-2019 ore 16:30
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IN APERTURA NEI PRESSI DELLA TOMBA DI NERONE, SEGNALIAMO UN INCIDENTE GRAVE
IN VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA, E, PER QUESTO CI SONO
RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
TRAFFICO INVECE SCORREVOLE SULLE ALTRE STRADE DELLA CAPITALE
NEI PRESSI DEL CIRCO MASSIMO CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI PER LAVORI
ALTRA CHIUSURA A CASTELVERDE VIA POLENSE DEL TUTTO INTERROTTA TRA VIA
CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA A CAUSA DI UNA FRANA
INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO:
ANCHE OGGI LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ROMA
TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA;
DI CONSEGUENZA, MODIFICATA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLE LINEE FL1, FL3
ED FL5.
LA TRATTA INTERROTTA È COMUNQUE COLLEGATA DALLA METROPOLITANA DI ROMA, ED
È, QUINDI, POSSIBILE ACCEDERE ALLE LINEE METRO A E B CON IL TITOLO DI
VIAGGIO DI TRENITALIA.
SERVIZIO SOSPESO ANCHE PER IL LEONARDO EXPRESS TRA LA STAZIONE DI ROMA
TERMINI E L’AEROPORTO DI FIUMICINO, SOSTITUITO INTERAMENTE DA AUTOBUS.
PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
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È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma