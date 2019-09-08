Traffico Roma del 08-09-2019 ore 17:30
Più informazioni su
IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DI
ACILIA POSSIBILI QUINDI I RALLENTAMENTI
RESTA SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLE ALTRE STRADE DELLA CAPITALE
NEI PRESSI DEL CIRCO MASSIMO CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI PER LAVORI
ALTRA CHIUSURA A CASTELVERDE VIA POLENSE DEL TUTTO INTERROTTA TRA VIA
CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA A CAUSA DI UNA FRANA;
DEVIATE LE LINEE BUS IN TRANSITO
INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO:
ANCHE OGGI LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ROMA
TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA;
DI CONSEGUENZA, MODIFICATA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLE LINEE FL1, FL3
ED FL5.
LA TRATTA INTERROTTA È COMUNQUE COLLEGATA DALLA METROPOLITANA DI ROMA, ED
È, QUINDI, POSSIBILE ACCEDERE ALLE LINEE METRO A E B CON IL TITOLO DI
VIAGGIO DI TRENITALIA.
SERVIZIO SOSPESO ANCHE PER IL LEONARDO EXPRESS TRA LA STAZIONE DI ROMA
TERMINI E L’AEROPORTO DI FIUMICINO, SOSTITUITO INTERAMENTE DA AUTOBUS.
PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma