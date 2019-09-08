Traffico Roma del 08-09-2019 ore 18:30
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INCIDENTE IN VIA PONTINA CODE TRA USCITA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA,
IN DIREZIONE ROMA
ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE DA VIA DI TOR CERVARA A
VIALE TOGLIATTI E POI PER IL SOLO TRAFFICO ALTRE CODE TRA PORTONACCIO E LA
TANGENZIALE EST IL TUTTO VERSO IL CENTRO
TRAFFICATA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD 2 KM DI CODA TRA TORRENOVA E IL
RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL G.R.A.
NEI PRESSI DEL CIRCO MASSIMO CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI PER LAVORI
ALTRA CHIUSURA A CASTELVERDE VIA POLENSE DEL TUTTO INTERROTTA TRA VIA
CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA A CAUSA DI UNA FRANA;
DEVIATE LE LINEE BUS IN TRANSITO
INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO:
PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA ANCHE OGGI MODIFICATA LA CIRCOLAZIONE DEI
TRENI SULLE LINEE FL1, FL3 ED FL5, A CAUSA DELL’INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
TRA LE STAZIONI DI TUSCOLANA E OSTIENSE;
IN ALTERNATIVA PER LA TRATTA INTERROTTA È POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE
METRO A E B CON IL TITOLO DI VIAGGIO DI TRENITALIA.
SERVIZIO SOSPESO ANCHE PER IL LEONARDO EXPRESS TRA LA STAZIONE DI ROMA
TERMINI E L’AEROPORTO DI FIUMICINO, SOSTITUITO INTERAMENTE DA AUTOBUS.
PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma