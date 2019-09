Traffico Roma del 08-09-2019 ore 18:30

INCIDENTE IN VIA PONTINA CODE TRA USCITA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA,

IN DIREZIONE ROMA

ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE DA VIA DI TOR CERVARA A

VIALE TOGLIATTI E POI PER IL SOLO TRAFFICO ALTRE CODE TRA PORTONACCIO E LA

TANGENZIALE EST IL TUTTO VERSO IL CENTRO

TRAFFICATA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD 2 KM DI CODA TRA TORRENOVA E IL

RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL G.R.A.

NEI PRESSI DEL CIRCO MASSIMO CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI PER LAVORI

ALTRA CHIUSURA A CASTELVERDE VIA POLENSE DEL TUTTO INTERROTTA TRA VIA

CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA A CAUSA DI UNA FRANA;

DEVIATE LE LINEE BUS IN TRANSITO

INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO:

PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA ANCHE OGGI MODIFICATA LA CIRCOLAZIONE DEI

TRENI SULLE LINEE FL1, FL3 ED FL5, A CAUSA DELL’INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

TRA LE STAZIONI DI TUSCOLANA E OSTIENSE;

IN ALTERNATIVA PER LA TRATTA INTERROTTA È POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE

METRO A E B CON IL TITOLO DI VIAGGIO DI TRENITALIA.

SERVIZIO SOSPESO ANCHE PER IL LEONARDO EXPRESS TRA LA STAZIONE DI ROMA

TERMINI E L’AEROPORTO DI FIUMICINO, SOSTITUITO INTERAMENTE DA AUTOBUS.

