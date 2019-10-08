RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 07:30

di - 08 Ottobre 2019 - 7:30

Più informazioni su


RALLENTAMENTI  PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE  TRA LO SVINCOLO DELLA
PRENESTINA E L’ARDEATINA  IN CARREGGIATA , INTERNA..
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CONSUETI RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO DEL
RACCORDO ANULARE  FINO ALLA TANGENZIALE EST.
INTENSO IL TRAFFICO LUNGO LA CASSIA SI RALLENTA  TRA VIA BRACCIANESE E VIA
TRIONAFALE E DAL RACCORDO FINO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO,
RALLNTEMANTI ANCHE SU VIA FLAMINIA  NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO
ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO.
CODE A TRATTI SULLA STATALE 148 PONTINA DALLO SVINCOLO  DI MONTE D’ORO FINO
A CASTEL PORZIANO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PONTINA  FINO A VIALE
DELL’OCEANO ATLANTICO.
PRUDENZA PER UN INCIDENTE  AVVENUTO SU VIA BOCCEA SI VIAGGIA A RILENTO TRA
VIA DON CARLO GNOCCHI E VIA GAETANO MAZZONI DIREZIONE CENTRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su