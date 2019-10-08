Traffico Roma del 08-10-2019 ore 08:00
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RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA
PRENESTINA ALLA NOMENTANA IN CARREGGIATA , ESTERNA, IN CARREGIATA
INTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA..
INTENSO IL TRAFFICO LUNGO LA CASSIA SI RALLENTA TRA VIA BRACCIANESE E VIA
TRIONAFALE E DAL RACCORDO FINO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO,
RALLNTAMENTI ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO
ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST
TRAFFICO CONGESTIONATO DALL’USCITA SAN LORENZO FINO A VIALE CASTRENSE
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CODE A TRATTI SULLA STATALE 148 PONTINA DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO FINO
A CASTEL PORZIANO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PONTINA FINO A VIALE
DELL’OCEANO ATLANTICO.
PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA BOCCEA SI VIAGGIA A RILENTO TRA
VIA DON CARLO GNOCCHI E VIA GAETANO MAZZONI DIREZIONE CENTRO. UN ALTRO
INCIEDNTE IN PIAZZA SAN PANCRAZIO, POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI
VIA ALESSANDRO ALGARDI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma