Traffico Roma del 08-10-2019 ore 08:00

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA

PRENESTINA ALLA NOMENTANA IN CARREGGIATA , ESTERNA, IN CARREGIATA

INTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA..

INTENSO IL TRAFFICO LUNGO LA CASSIA SI RALLENTA TRA VIA BRACCIANESE E VIA

TRIONAFALE E DAL RACCORDO FINO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO,

RALLNTAMENTI ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO

ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST

TRAFFICO CONGESTIONATO DALL’USCITA SAN LORENZO FINO A VIALE CASTRENSE

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

CODE A TRATTI SULLA STATALE 148 PONTINA DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO FINO

A CASTEL PORZIANO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PONTINA FINO A VIALE

DELL’OCEANO ATLANTICO.

PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA BOCCEA SI VIAGGIA A RILENTO TRA

VIA DON CARLO GNOCCHI E VIA GAETANO MAZZONI DIREZIONE CENTRO. UN ALTRO

INCIEDNTE IN PIAZZA SAN PANCRAZIO, POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI

VIA ALESSANDRO ALGARDI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma