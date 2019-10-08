Traffico Roma del 08-10-2019 ore 09:30
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RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA
CASILINA ALLA NOMENTANA IN CARREGGIATA , ESTERNA, IN CARREGGIATA
INTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA..
INTENSO IL TRAFFICO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO
ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST
TRAFFICO CONGESTIONATO DALL’USCITA SAN LORENZO FINO A VIALE CASTRENSE
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CODE A TRATTI SULLA STATALE 148 PONTINA PER UN VEICOLO IN AVARIA
ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI
SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DALLO SVINCOLO PER LA A12 ROMA CIVITAVECCHIA
FINO A VIA DELLA MAGLIANA.
PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA DI VIGNA STELLUTI RALLENTAMENTI
ALL’ALTEZZA DI VIA GIUSTINO FORTUNATO . UN ALTRO INCIDENTE IN VIA APPIA
NUOVA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASAL ROTONDO.
DALLE 9,30 ALLE 14.00 MANIFESTAZIONE DEL MOVIMENTO PER IL DIRITTO
ALL’ABITARE SULLA COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO.
POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO, UN ALTRA MANIFESTAZIONE IN VIA DELLA
CAVE ARDEATINE IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE OSTIENSE, FINO ALLE 13.00
POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE..
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma