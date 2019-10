Traffico Roma del 08-10-2019 ore 10:00

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA

CASILINA ALLA NOMENTANA IN CARREGGIATA , ESTERNA, IN CARREGGIATA

INTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA..

INTENSO IL TRAFFICO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO

ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST

TRAFFICO CONGESTIONATO DALL’USCITA SAN LORENZO FINO A VIALE CASTRENSE

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

CODE A TRATTI SULLA STATALE 148 PONTINA PER UN VEICOLO IN AVARIA

ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI

SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DALLO SVINCOLO PER LA A12 ROMA CIVITAVECCHIA

FINO A VIA DELLA MAGLIANA.

PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA DI VIGNA STELLUTI RALLENTAMENTI

ALL’ALTEZZA DI VIA GIUSTINO FORTUNATO SUL POSTO SI TRANSITA A SENSO UNICO

ALTERNATO.. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA EMILIO LONGONI ALL’INCROCIO CON VIA

PRENESTINA.

FINO ALLE 14.00 MANIFESTAZIONE DEL MOVIMENTO PER IL DIRITTO ALL’ABITARE

SULLA COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO. POSSIBILI

RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO, UN ALTRA MANIFESTAZIONE IN VIA DELLA CAVE

ARDEATINE IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE OSTIENSE, FINO ALLE 13.00 POSSIBILI

DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE..

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma