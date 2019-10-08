Traffico Roma del 08-10-2019 ore 10:30
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RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA
CASILINA ALLA NOMENTANA IN CARREGGIATA , ESTERNA, IN CARREGGIATA
INTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA..
INTENSO IL TRAFFICO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO
ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST
TRAFFICO CONGESTIONATO DALL’USCITA SAN LORENZO FINO A VIALE CASTRENSE
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CODE A TRATTI SULLA STATALE 148 PONTINA PER UN VEICOLO IN AVARIA
ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI
SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DALLO SVINCOLO PER LA A12 ROMA CIVITAVECCHIA
FINO A VIA DELLA MAGLIANA.
PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA DI VIGNA STELLUTI RALLENTAMENTI
ALL’ALTEZZA DI VIA GIUSTINO FORTUNATO SUL POSTO SI TRANSITA A SENSO UNICO
ALTERNATO.. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA EMILIO LONGONI ALL’INCROCIO CON VIA
PRENESTINA.
FINO ALLE 14.00 MANIFESTAZIONE DEL MOVIMENTO PER IL DIRITTO ALL’ABITARE
SULLA COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO. POSSIBILI
RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO, UN ALTRA MANIFESTAZIONE IN VIA DELLA CAVE
ARDEATINE IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE OSTIENSE, FINO ALLE 13.00 POSSIBILI
DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE..
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma