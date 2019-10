Traffico Roma del 08-10-2019 ore 11:30

BREVI RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO

ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST

TRAFFICO CONGESTIONATO DALLO SVINCOLO DELLA A24 FINO A VIA TIBURTINA

DIREZIONE FORO ITALICO.SUL LUNGOTEVERE SI RALLENTA DA PONTE PALATINO

FINO A PONTE VITTORIO EMANUELE II DIREZIONE PONTE FLAMINIO..

RALLENTAMENTI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA

MAGLIANA.

PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI

ALL’ALTEZZA DI VIA PETROCELLI , TRAFFICO DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE…

FINO ALLE 14.00 MANIFESTAZIONE DEL MOVIMENTO PER IL DIRITTO ALL’ABITARE

SULLA COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO. POSSIBILI

RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO, UN ALTRA MANIFESTAZIONE IN VIA DELLA CAVE

ARDEATINE IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE OSTIENSE, FINO ALLE 13.00 POSSIBILI

DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE..

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma